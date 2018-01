“Molestie e violenze, una questione di potere. Nessuno è al riparo, neppure gli uomini”. Se ne parlerà mercoledì al bar Bencini di Inverigo, al confine con Briosco.

Molestie e violenze

E’ un tema di grande attualità quello al centro dell’apericena con dibattito organizzato per mercoledì 24 gennaio al bar Bencini di via XI Febbraio. Appuntamento dalle 19,30.

A moderare l’incontro sarà la padrona di casa, Paola Bencini. Al tavolo dei relatori: Carolina Pellegrini, consigliere di parità in Regione Lombardia; Mauro Di Mauro, medico chirurgo; Filippo Vergani, avvocato; Elena Marinoni, psicologa.

La prenotazione è obbligatoria: 031-608084.