L’appuntamento artistico

Musica a Giussano, concerto sabato 21 aprile. Protagonista, il corpo musicale Dac Giussano.

«Music story volume 2»: tutto è pronto per il grande evento artistico della banda Dac, con musica Anni 50-60 e importanti omaggi a Celentano, per i suoi 80 anni e a Modogno, per i 90. Ricco il programma che spazia tra canzoni di grandi artisti, anche internazionali. La storica banda si esibirà suonando pezzi di Madonna, di Celin Dion, di Frank Sinatra, per celebrare il 20esimo anniversario della morte. E ancora musica in omaggio a Michael Jackson, Bon Jovi, i Doors, per 75 anni di Jim Morrison. Dirigerà la performance musicale il maestro Davide Miniscalco. Presenterà invece il concerto Maria Carla Colzani. Ad aprire il concerto i giovani della Duck junior band diretti dal maestro Stefano Sala che suoneranno quattro pezzi prima di passare il testimone ai colleghi della Dac. L’appuntamento da non perdere è per sabato 21 alle 21, in oratorio a Giussano, in sala Don Caccia.