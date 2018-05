«Agrifesta, memorie della tradizione contadina», «100 strade per giocare» e «Bimbimbici», tre appuntamenti in uno a Desio: sabato 12 e domenica 13 maggio alla Bocciofila Parco, in via Lampugnani e lungo le vie di Desio a cura di Legambiente, ABCDesio e Bocciofila Parco.

Esposizione di bestiame e tante attrazioni

Esposizione di bestiame, animali da cortile, attrezzature, macchine agricole e bancarelle. Questi gli ingredienti dell’Agrifesta. Sabato alle attività per bambini e dalle 16.30 danze popolari. Alle 19.30 la pizza del contadino e poi ancora ballo e musica. La festa prosegue anche domenica. Nel programma anche mostre, il banchetto Avis e tante attrazioni.

Bimbimbici, un percorso che coinvolge le scuole

«100 strade per giocare» è l’iniziativa promossa da Legambiente per ricordare che le strade sono fatte anche per incontrarsi e giocare. L’appuntamento è domenica dalle 15 alle 19 in largo Baden Powell. Infine, Bimbimbici, una manifestazione della Federazione Italiana Amici della Bicicletta, per diffondere l’uso della bicicletta tra i giovanissimi. Il ritrovo è alle 12 in piazza Giovanni XXIII. Previsto un percorso che toccherà le scuole cittadine con arrrivo a Villa Tittoni.