Non perdete il mercatino di Natale a Sovico. Specialità gastronomiche di qualità e tante altre idee regalo.

Il mercatino di Natale

Nei fine settimana fino a domenica 17 dicembre sarà aperto il mercatino di Natale, allestito nel salone Sacro Cuore accanto alla chiesa. Ciò grazie all’impegno delle volontarie del Centro di ascolto Caritas e dell’Unitalsi. Si possono trovare vini pregiati come il Brunello di Montalcino e specialità gastronomiche di qualità, capi di abbigliamento e tante altre idee regalo.

Scopo benefico

Il ricavato sarà devoluto al Centro di ascolto Caritas in aiuto alle situazioni di povertà della comunità. E alla casa di Borghetto Santo Spirito, in Liguria, per disabili, gestita dal gruppo Unitalsi. Un dono esclusivo e unico per vivere appieno al significato del Natale.

Gli orari di apertura

Il tradizionale mercatino aprirà oggi, venerdì 8 dicembre, dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 19. Sabato 9 dicembre dalle 17 alle 19, domenica 10 dicembre, dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 19. E ancora sabato 16 dicembre sempre dalle 17 alle 19. Infine domenica 17 dicembre, dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 19. Con la possibilità di ordinare cesti natalizi.