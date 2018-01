A Palazzo Pirelli la cerimonia finale del Premio Internazionale Eugenio Corti. Il Presidente Cattaneo: “Nel riscatto dell’uomo descritto da Eugenio Corti troviamo l’interpretazione più alta del messaggio cristiano”. Ecco i vincitori

I vincitori del Premio Eugenio Corti

Nella sezione riservata alle monografie i vincitori sono stati Alessandro Rivali di Ares Edizioni con “Io ritornerò. Lettere dalla Russia (1942-1943)” e l’insegnante Andrea Sciffo con “La Milano del Corti”. Nella sezione riservata alla tesi di laurea si sono aggiudicate il premio Silvia Isella con l’elaborato “Il cavallo rosso di Eugenio Corti: un romanzo apocalittico” e Miriam Pansera con “Il cavallo rosso e la formazione culturale di Eugenio Corti”.

Ad introdurre i lavori Raffaele Cattaneo, Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Vanda Corti, moglie dell’autore e Presidente dell’Associazione e Giuseppe Langella, Direttore del Centro di ricerca della Cattolica.

“Un grande testimone del Novecento”

“Eugenio Corti è stato un grande testimone del Novecento –ha sottolineato Cattaneo. Ha raccontato come, in un secolo pur così travagliato e complesso, alla fine c’è sempre spazio per il riscatto morale dell’uomo. Nel riscatto dell’uomo descritto dallo scrittore troviamo così l’interpretazione più autentica del messaggio cristiano”.

Chi era Eugenio Corti

Il Premio si inserisce nell'ambito del Cantiere Eugenio Corti che dal 2016 ha visto fiorire numerose iniziative con lo scopo di onorare la memoria dell'autore di "Cavallo rosso". A fronte dell'interesse del pubblico, il conferimento del premio alla miglior pubblicazione e alla miglior tesi di laurea è stato un'ulteriore occasione per approfondire la produzione letteraria dello scrittore brianzolo.