Sul Giornale di Seregno le foto dei visitatori allo stand durante la sagra di Santa Valeria.

Sagra di Santa Valeria, le foto dei visitatori allo stand del nostro Giornale

Sul Giornale di Seregno tutte le fotografie dei visitatori allo stand del Giornale di Seregno, in occasione della sagra di Santa Valeria. A tutti i nostri graditi ospiti in omaggio sono state distribuite le pubblicazioni del gruppo editoriale Netweek. La foto ricordo è pubblicata sull’edizione del Giornale di Seregno in edicola da oggi, martedì Primo Maggio, per tutta la settimana.

Oggi si chiude la kermesse attorno al Santuario

Oggi, martedì, si chiude la sagra di Santa Valeria promossa dai volontari della parrocchia dopo cinque giorni di eventi musicali e culturali, con un notevole seguito di pubblico. Nel cortile di via Piave diversi stand, fra cui il mercatino dell’antiquariato, la 40esima edizione della mostra di pittura e la “Pagoda della Solidarietà” allestita dai giovani, il cui ricavato verrà destinato a madre Linda Mariani, missionaria seregnese in Argentina.

Applausi per l’ex parroco, don Lino Magni

Domenica la Messa solenne in Santuario è stata celebrata dall’ex parroco, don Lino Magni, nel 65esimo anniversario di sacerdozio. Il prete di 88 anni ha ripercorso le tappe principali della sua esperienza pastorale, accompagnato da un lungo e caloroso applauso. Durante la cerimonia si è rinnovato l’attesissimo rito del fuoco, che ricorda Santa Valeria martire “che ha bruciato la vita per amore del Signore” come ha spiegato don Lino Magni. Il pallone è bruciato bene, segno di un anno propizio secondo la tradizione locale.