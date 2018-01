Segui Babbo Natale. E’ semplice basta collegarsi a Norad e si vivrà in diretta il viaggio.

Segui Babbo Natale

Norad è un programma annuale di intrattenimento natalizio che viene organizzato sin dal 1955 dal North American Aerospace Defense Command. Ogni anno, durante la vigilia di Natale, questo programma si propone di tracciare il percorso di Babbo Natale durante il viaggio intorno al mondo per portare i regali ai bambini, sin dalla sua partenza dal polo nord.

Dove si trova

In questo momento Santa Claus si trova in Cina e più precisamente a Kunming. L’omone con la barba bianca e vestito di rosso, infatti, è il protagonista di questo tour in giro per il mondo.