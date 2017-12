Serena recita con Ridge. E si, una 21enne besanese, Serena Limonta, è sul set con l’attore di “Beautiful”.

Serena recita e balla fin da bambina

A soli 9 anni, l’esordio in tv: era la chiacchierona Titta della serie Disney “Hip hop hurrà”. A 13, la prima trasferta negli Stati Uniti grazie ad una borsa di studio per un corso intensivo di danza a Chicago con la celebre coreografa Kate Jablonski. A 18, il trasferimento a Los Angeles per frequentare una prestigiosa accademia di recitazione di Hollywood, la “Stella Adler Academy of acting”. Ora, completato il programma full time intensivo, a ventuno anni ancora da compiere, è sul set con Ronn Moss, il più famoso tra i Ridge di Beautiful.

E questo è solo un riassunto della sua breve ma intensissima carriera. Senza dimenticate poi la scuola: in mezzo a tanti impegni, è riuscita a diplomarsi con il massimo dei voti al Liceo scientifico delle scienze applicate “Maddalena di Canossa” di Monza e non ha escluso la possibilità di iscriversi all’università.

Insomma, ha davvero tutte le carte in regola per diventare una vera star la besanese Serena Limonta. Del resto è nata lo stesso giorno, il 31 dicembre, di un attore del calibro di Anthony Hopkins.

Da Vergo Zoccorino a Los Angeles

Pensate si sia montata la testa? Vi sbagliate. Attrice e ballerina professionista, bella, intelligente e talentuosa, resta con i piedi ben ancorati a terra. Merito anche della sua bella famiglia. Mamma Maria Grazia Sangalli, papà Giuliano ed il fratello maggiore Lorenzo che, dalla loro casa di Vergo Zoccorino (Lorenzo da Dublino, dove lavora), la seguono e sostengono.

“Serena è l’unica in casa ad avere una vocazione artistica e noi abbiamo sempre vissuto tutto con grande normalità, cercando di non lasciarla mai sola”, ha raccontato mamma Maria Grazia, al fianco della figlia nei momenti più importanti. “Ricordo quando frequentava il liceo: dopo le lezioni pranzava in auto, nel tragitto verso la scuola di danza. Senza mai lamentarsi, perché a muoverla è la passione per ciò che fa”.

In tv con “Rossi & White”

Per vederla di nuovo in tv si dovrà attendere la messa in onda della serie metà italiana e metà a stelle e strisce “Rossi & White”. Serena ha finito di girare a Los Angeles la puntata pilota accanto a Raul Cremona e Ronn Moss. Due nomi, altrettante garanzie di successo.