Sindaci in visita al Salone del Mobile.

Milano

Sindaci in visita al Salone del Mobile. Venerdì mattina una delegazione di primi cittadini della Brianza, legati al progetto Brianza Experience, tra cui anche il sindaco di Giussano, Matteo Riva, sono andati nei padiglioni di Rho per vedere l’importante esposizione di mobili che richiama addetti ai lavori e pubblico da tutto il mondo. Un appuntamento molto atteso per tutti gli operatori del settore, molti proprio delle nostre zone che espongono al Salone le loro eccellenze. Con il sindaco di Giussano c’era anche il suo assessore al bilancio Stefano Viganò e anche altri colleghi in fascia tricolore, tra cui il sindaco di Meda Luca Santambrogio e il suo vice Alessia Villa. Un’occasione per gli amministratori locali di incontrare molti imprenditori brianzoli, tra i più importanti nel settore del legno-arredo, e sponsorizzare il marchio Brianza Experience.