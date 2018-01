Tutto pronto per la tradizionale sagra di San Mauro a Lentate sul Seveso. Sabato 13, domenica 14 e lunedì 15 gennaio la frazione di Copreno festeggerà il suo patrono con iniziative religiose, culturali, bancarelle e non solo.

Stand per tutti i gusti e mostre culturali

Castagne, dolciumi, torte, prodotti agricoli, artigianato locale e internazionale, giocattoli, dischi, musicassette e affini, bigiotteria, prodotti etnici, palloncini e hobbistica affolleranno le vie Montenero, Montello, Trieste e Piazza Fiume dalle 9 alle 21. Ci sarà anche una mostra dedicata a Princivallo Porro: “La Famiglia e la Committenza”, allestita a Villa Immacolata Clerici, in via Trieste 5 (domenica 14 dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30; lunedì 15 dalle 14.30 alle 17.30). Da non perdere nemmeno la mostra “1958-2018: sessant’anni di Sci Club Lentate” in chiesa Sant’Alessandro e la mostra “Il telefono… prima dello smartphone” nel salone parrocchiale (domenica e lunedì dalle 9.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 19).

Anche la Croce rossa alla sagra di San Mauro

Tra gli appuntamenti religiosi l’apertura del santuario e il bacio della reliquia (sabato 13 alle 14.30) e la benedizione degli indumenti dopo le messe. Durante la tre giorni sarà presente anche il Comitato locale della Croce rossa, che in collaborazione con “Copreno in movimento”, proporrà trippa e salame cotto con lenticchie (venerdì e sabato dalle 19 e domenica dalle 10).