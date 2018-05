Tre giorni di “Cultura, gusto e motori” a Lentate sul Seveso, con la prima edizione di un evento che animerà la città da venerdì 4 a domenica 6 maggio.

Un programma ricco, tra cultura, gnocco fritto e motori

Un programma ricco di iniziative, illustrato dal nuovo assessore agli Eventi Paola Bencini: “Si parte alle 19 di venerdì con un’esposizione di scooter da pista e un invito a tutti i possessori di una Vespa per dar vita a un raduno in via Garibaldi 28 e a un tour dei cinque campanili. Seguono, sabato dalle 17, un momento di saluti istituzionali con la presenza dell’Assessore regionale alla Cultura Stefano Bruno Galli, un’esposizione di auto sportive e, dalle 18.30, un concerto del Corpo musicale “Giuseppe Verdi” di Camnago in Villa Cenacolo. La festa continuerà domenica con la sfilata delle auto storiche e un nuovo raduno di moto con il giro dei cinque campanili. Per tutta la durata del festival non mancheranno mercatini e street food a tema romagnolo”.

Il sindaco: “Importante riportare i cittadini in piazza”

Entusiasta il sindaco Laura Ferrari: “Partiamo con questo primo evento, all’interno del quale si svolgeranno diverse iniziative, come il festival dello gnocco fritto e altre manifestazioni con le auto a fare da protagoniste. E’ importante riportare i nostri cittadini in piazza, da lì si potrà ricostruire uno spirito di comunità per poi andare avanti nell’organizzare progetti culturali sempre più approfonditi”. Per quanto riguarda la viabilità il comandante della Polizia locale Mauro Colombo spiega: “Chiuderemo via Matteotti dalle 13 di venerdì, solo questo tratto sarà chiuso ininterrottamente fino a domenica notte. Nei momenti in cui è previsto il maggior flusso di utenti sarà chiusa anche la via Garibaldi”.