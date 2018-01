Si conferma un successo la tradizionale sagra di San Mauro a Lentate sul Seveso. La frazione di Copreno ha festeggiato il suo patrono con iniziative religiose, culturali, bancarelle e non solo.

Apprezzati gli stand e le iniziative culturali

In tanti oggi sono accorsi nelle vie Montenero, Montello, Trieste e in piazza Fiume per un giro tra gli stand e le bancarelle: castagne, dolciumi, torte, prodotti agricoli, artigianato locale e internazionale, giocattoli, dischi, bigiotteria, prodotti etnici, palloncini e hobbistica, ce n’era davvero per tutti i gusti. Molto apprezzata la mostra dedicata a Princivallo Porro, “La Famiglia e la Committenza”, allestita in Villa Immacolata Clerici, in via Trieste 5, così come quella che celebra i 60 anni dello Sci Club e quella dal titolo “Il telefono… prima dello smartphone”, nel salone parrocchiale.

Immancabile la Croce rossa alla sagra di San Mauro

Immancabili i volontari del Comitato locale della Croce rossa, che in collaborazione con “Copreno in movimento” hanno proposto trippa e salame cotto con lenticchie.