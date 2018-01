Befana all’asilo Proserpio di Giussano.

La sorpresa per i bimbi, lunedì

Befana all’asilo Proserpio. La scuola dell’infanzia di Giussano, lunedì, ha riaperto le porte ai propri bambini con una piacevolissima sorpresa. Ad attenderli infatti, con un sacco pieno di sorprese, c’era la befana in persona. La dolce vecchina ha raccolto i bambini attorno a se, ha raccontato loro una storia e prima di andare via, tra l’abbraccio generale ed emozionato dei piccoli ascoltatori , ha lasciato un pensiero per ognuno di loro. Un modo delizioso per accogliere l’inizio del nuovo anno.