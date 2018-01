Befana a Birone: nuova tradizione all’asilo.

Sorpresa per i bambini

Befana a Birone: nuova tradizione all’asilo. Annuo nuovo, nuova tradizione, per i bambini dell’asilo “Maria Immacolata”. Lunedì infatti è arrivata, per la prima volta, la befana: una bella e gradita sorpresa per i piccoli, che diventerà, d’ora in poi, un appuntamento fisso. Tutto merito delle insegnanti, che ricordano, inoltre alle famiglie, che sono aperte le iscrizioni per il nuovo anno, fino al 31 gennaio.