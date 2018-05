Dai banchi di scuola a quelli del supermercato: Esselunga attiva 4 progetti per assumere neodiplomati. Coinvolti anche 4 istituti brianzoli

Esselunga attiva in Brianza un progetto per assumere neodiplomati

Cercare di creare un filo diretto tra il mondo della scuola e quello del lavoro è una strada che molte aziende italiane stanno percorrendo in questi ultimi anni. L’obiettivo è quello di reclutare personale specializzato, motivato, e al contempo offrire ai giovani studenti uno sbocco nel mondo del lavoro in tempi rapidi.

E’ la strada che in quest’ultimo periodo ha scelto di percorrere anche Esselunga che in Brianza ha attivato un progetto per reclutare giovani risorse e che prevede la collaborazione con alcune scuole secondarie superiori per conoscere giovani studenti interessati a intraprendere percorsi lavorativi subito dopo il conseguimento del diploma. L’obiettivo è mettere a disposizione esperienze e professionalità con l’obiettivo di formare futuri specialisti e promuovere la loro crescita all’interno dell’azienda.

Le scuole brianzole coinvolte

Quattro le scuole coinvolte sul nostro territorio: per i programmi specialisti freschi e specialisti Bar Atlantic, le scuole alberghiere Olivetti di Monza e Ballerini di Seregno. Invece nel settore tecnici junior sono stati visitati l’Hensemberger di Monza e il Fermi di Desio per un totale di oltre 350 ragazzi incontrati. Ricordiamo che anche altri studenti di diversi istituti possono candidarsi visitando il sito dell’azienda a questo link.

Indirizzo agrario e agroalimentare

Per quanto riguarda le scuole alberghiere, nel programma Specialisti bar Atlantic le assunzioni dei neodiplomati sono previste da settembre 2018 nei Bar Atlantic di Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. Le risorse verranno inserite con contratto a termine di 24 mesi con prospettive di consolidamento in azienda. Il settore Specialisti Freschi è invece rivolto a chi frequenta indirizzi tecnici come Agraria, Agroalimentare e Agroindustria e di Tecnico dell’Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera (con specializzazione in Pasticceria) ed è domiciliato nelle provincie di Milano, Parma e zone limitrofe. La prospettiva è quella di essere inseriti negli Stabilimenti di Pasticceria a Limito di Pioltello (MI) e Pastificio e Prodotti da Forno di Parma.

Coinvolti anche gli istituti tecnici

Scuole come l’Hensemberger di Monza e il Fermi di Desio sono invece state coinvolte nel progetto “Programma tecnici Junior” destinato agli studenti del quinto anno di corso di Tecnico a indirizzo Elettronico, Elettrotecnico e Meccatronico con domicilio nelle province di Milano, Parma, Novara e zone limitrofe. Al termine delle selezioni le risorse selezionate saranno inserite con contratto a termine di 24 mesi nell’ambito della Direzione Tecnica di Esselunga: l’obiettivo è quello di formare professionisti esperti nella manutenzione elettrica e meccanica in negozi, sedi e uffici, centri di distribuzione e stabilimenti produttivi.

Le selezioni

Nei prossimi giorni l’ufficio Selezione Esselunga contatterà i candidati selezionati che saranno invitati ai Recruiting Day che si terranno nel mese di maggio, permettendo così agli studenti di essere selezionati dall’azienda ancor prima di conseguire il diploma. Chi passerà le selezioni verrà inserito in un programma di formazione che prevede attività in aula e in affiancamento a colleghi esperti per accrescere e sviluppare le competenze.