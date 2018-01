Il colorificio di Limbiate si chiama Elle Gi Due e ha aperto il 2018 festeggiando l’importante anniversario dei vent’anni di attività. “C’è grande soddisfazione, ringraziamo tutti i clienti per la fedeltà e la fiducia concessa che ci ha permesso di raggiungere questo traguardo – hanno affermato i titolari Emanuele e Moreno Longoni – ciò che non è cambiato nel tempo è la nostra voglia di rimanere al passo coi tempi, di essere sempre più efficienti e di continuare a dare il massimo nei nostri prodotti e servizi”.

Elle Gi Due, il colorificio di Limbiate

Il 1998 è l’anno della nascita di Elle Gi Due e da allora ne è passata di acqua sotto i ponti. La sede è cambiata, passando dai 100 metri quadrati di partenza agli attuali 1000 metri quadrati. Il personale si è ampliato e le tecnologie hanno fatto passi da gigante: per esempio sono stati abbandonati i vecchi tintometri manuali, sostituiti da quelli elettronici. Inoltre il 2018 ha preso il via rinnovando i locali, gli uffici e la linea dei prodotti. Non resta che scoprire tutte le novità in sede.

Che cosa si può trovare

All’interno del colorificio troverete a vostra disposizione di tutto per l’industria, la carrozzeria, l’edilizia e ovviamente per il privato. Il tutto certificato da cortesia, professionalità, esperienza ed un pizzico di simpatia dei soci titolari e dello staff. A tutto ciò si aggiungono convenienza e qualità dei prodotti. Ecco dunque prodotti vernicianti, isolanti, stucchi, idropitture, rasanti, plastici, quarzi per esterni, primer, fondi isolanti, impregnanti a solvente o ad acqua. Disponibili anche prodotti più generici, come quelli per la pulizia della casa, gli abrasivi, le attrezzature per la verniciatura. E infine c’è spazio anche il reparto dedicato ad antinfortunistica, abbigliamento da lavoro, cartelli ed estintori (sia vendita che manutenzione).

I contatti

Per tutte le informazioni utili è possibile consultare il sito www.ellegidue.com, scrivere a contabilita@ellegidue.com o a lg_due@tin.it, chiamare lo 02.9967784 o recarsi direttamente a Limbiate, in via Stromboli 1, sulla strada Monza-Saronno. Il negozio è aperto da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19. Il sabato dalle 8.30 alle 12.30 durante l’orario “invernale” (da novembre a marzo), dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18 con l’orario “estivo” (da aprile a ottobre).

Informazione Pubblicitaria