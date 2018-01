Il Comune di Biassono, con il contributo di Fondazione Cariplo, Fondazione di Monza e Brianza, Regione Lombardia e il patrocinio di Assolombarda, sta organizzando una settimana di incontri dedicati al mondo del lavoro in Brianza.

Una settimana dedicata al mondo del lavoro in Brianza

Una intera settimana dedicata al mondo del lavoro contemporaneo in Brianza. Il progetto nasce da un’idea dell’Ufficio di Piano di Carate Brianza per poi allargarsi al coinvolgimento degli ambiti territoriali di Monza, Desio, Vimercate e Seregno.

Gli appuntamenti

Il progetto, che vede il contributo di Fondazione Cariplo, Fondazione di Monza e Brianza, Regione Lombardia e il patrocinio di Assolombarda, si terrà a Villa Tittoni di Desio dal 12 al 18 marzo 2018. Tanti gli appuntamenti in programma:

una mostra fotografica : 11 artisti sono entrati in 30 medie e grandi aziende di tutta la Brianza al fine di raccontare il mondo del lavoro di oggi con tutte le sue caratteristiche e sfaccettature;

: 11 artisti sono entrati in 30 medie e grandi aziende di tutta la Brianza al fine di raccontare il mondo del lavoro di oggi con tutte le sue caratteristiche e sfaccettature; un convegno dedicato alla pubblica amministrazione , per raccontare cosa è stato fatto nel territorio sul tema del lavoro, quali sperimentazioni hanno funzionato e quali criticità sono emerse, così da ragionare sulle linee guida della progettazione futura;

, per raccontare cosa è stato fatto nel territorio sul tema del lavoro, quali sperimentazioni hanno funzionato e quali criticità sono emerse, così da ragionare sulle linee guida della progettazione futura; un convegno di confronto tra PA e il mondo delle aziende e delle federazioni che le rappresentano, al fine di riunire attorno allo stesso tavolo i vari stakeholders per discutere di necessità e aspettative di ciascuno;

e delle federazioni che le rappresentano, al fine di riunire attorno allo stesso tavolo i vari stakeholders per discutere di necessità e aspettative di ciascuno; laboratori didattici per i più piccoli;

per i più piccoli; una conferenza stampa in cui raccontare protagonisti e temi del progetto;

in cui raccontare protagonisti e temi del progetto; un’asta benefica con la quale raccogliere donazioni per il Fondo Borse Lavoro, lo strumento con il quale supportiamo chi ha perso la propria occupazione e necessita di un aiuto nel reinserimento lavorativo.

Lavoro, casa e reddito

In particolare il convegno rientra in una serie di tre incontri, che si terranno tra marzo e maggio, su tre temi di primaria importanza per la Pubblica Amministrazione in termini di vulnerabilità economica e supporto alla cittadinanza: lavoro, casa e reddito.