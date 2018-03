Serata molto partecipata in aula civica Minotti a Varedo con i candidati del Pd alle elezioni regionali e politiche del 4 marzo

Candidati alle Regionali e alle politiche

Venerdì nella sala di via Donizetti il pubblico ha posto numerose domande a Laura Barzaghi e Gigi Ponti, in corsa alle Regionali, Ezio Casati e Simona Buraschi, candidati alla Camera e Diana De Marchi, in lista al Senato

Discussi vari argomenti

Durante l’incontro si è parlato di argomenti di interesse nazionale e locale, come lavoro e formazione, alternanza scuola e lavoro, sanità e legge elettorale. Tra gli argomenti anche trasporto ferroviario, viabilità della Milano-Meda, di Pedemontana, sicurezza e recupero dell’area Snia, fiume Seveso