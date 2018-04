Presa in giro diventa virale sugli autobus dopo la sortita del presidente della camera Roberto Fico, arrivato in pullman in Parlamento nel giorno del suo insediamento.

Presa in giro: la targhetta

Come racconta il nostro portale piemontese NuovaPeriferia.it, è comparsa da qualche giorno su alcuni mezzi pubblici di Torino una targhetta ironica per prendere simpaticamente in giro il nuovo presidente della Camera, il grillino Roberto Fico. Dopo la sua elezione alla terza carica dello Stato, Fico era stato fotografato mentre si recava a Montecitorio utilizzando i mezzi pubblici.

L’ironia

L’immagine del presidente della Camera sul bus aveva subito suscitato una grossa ironia nei social. Il popolo del web, infatti, si è immediatamente scatenato con commenti all’insegna della simpatia, che hanno, infatti, avuto davvero un gran numero di contatti.

Ecco le prese in giro più virali apparse in Rete:

La frase

Su alcuni sedili dei mezzi pubblici, dunque, è comparsa la frase “posto riservato agli invalidi di guerra ed ai presidenti della Camera”. L’avete trovata anche voi questa irriverente targhetta? Inviateci i vostri scatti!