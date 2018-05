Prima uscita ufficiale per Luca Veggian, candidato sindaco del centrodestra a Carate Brianza.

Centrodestra a forza 5

Parte questa sera, venerdì 11 maggio alle ore 20,45, la rincorsa alla poltrona di sindaco di Luca Veggian. L’appuntamento è nella Sala 9 Novembre 1989 del Palazzo nuovo (primo piano) del Municipio. Il consigliere uscente di Forza Italia, 34 anni, coordinatore provinciale dei giovani del partito, si presenterà agli elettori insieme alle cinque forze della coalizione. Oltre a Forza Italia, Veggian potrà contare sull’appoggio di Lega, Fratelli d’Italia, Energie per l’Italia e della lista civica Siamo Carate.

Durante la serata i cinque capilista (Eleonora Frigerio per Forza Italia, Alessandro Terraneo per la Lega, Massimo Moscatelli per Fratelli d’Italia, Massimo Roncalli per Energie per l’Italia, Cristina Camesasca per Siamo Carate) presenteranno i rispettivi candidati. La serata di presentazione seguirà poi con gli interventi dei rappresentanti provinciali e regionali. Confermate le presenze di Fabrizio Sala, vicegovernatore della Lombardia e coordinatore provinciale di Forza Italia, Andrea Villa, segretario della Lega, Rosario Mancino (Fratelli d’Italia), Anna Martinetti (Energie) e dell’onorevole Paola Frassinetti, parlamentare eletta il 4 marzo scorso nel collegio uninominale di Seregno.