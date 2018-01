Elezioni Seregno, presentata lista civica Ripartiamo Insieme.

Giovedì sera all’oratorio di Santa Valeria è stata presentata ufficialmente la nuova lista civica Ripartiamo Insieme, che nasce dalla fusione di Ripartiamo di Guido Trabattoni, Per Seregno Civica di Massimiliano Riva e Fare Seregno di Luca Colombo. E’ il primo movimento che si propone alla città e che concorrerà alle prossime elezioni comunali, presto o tardi che siano. In precedenza era stata annunciata la nascita del comitato civico La Torre del Barbarossa di Salvatore Casto e Nicola Viganò.

Dialogo in corso con altre liste e partiti

Amministrazione trasparente, efficienza della macchina comunale, meritocrazia e smart city i cardini del progetto della città elaborato da Ripartiamo Insieme, che punta sull’entusiasmo e sul coinvolgimento dei giovani. “Possiamo correre da soli perché abbiamo le risorse umane e di pensiero per farlo, ma non siamo chiusi e rigidi rispetto ad altre liste civiche o partiti che volessero condividere il nostro percorso” ha spiegato l’ex capogruppo Pietro Amati, che non sarà candidato sindaco. Da tempo è in corso un confronto con il Partito Democratico, che mercoledì sera ospita Giorgio Gori, candidato alla presidenza della Regione Lombardia.

