Fabrizio Sala, vice presidente e assessore uscente a Casa e Internazionalizzazione delle imprese, farà parte anche della nuova Giunta regionale guidata da Attilio Fontana.

Fabrizio Sala riconfermato

Il recordman delle preferenze brianzole, probabilmente, verrà riconfermato alla vice presidenza con una delega economica: forse le Attività produttive per «tutelare» un territorio dalla forte vocazione manifatturiera come il nostro. La decisione definitiva si conoscerà domani, martedì, intorno a mezzogiorno dopo la proclamazione degli eletti e il passaggio delle consegne tra lo stesso Fontana e il governatore uscente Roberto Maroni. La delicatissima partita delle nomine sta vedendo impegnati anche in queste ore il segretario della Lega Lombarda, Paolo Grimoldi, insieme a Giancarlo Giorgetti, il numero uno di Forza Italia Mariastella Gelmini, e il nuovo tandem di Fratelli d’Italia composto da Giorgia Meloni e Ignazio La Russa.

La Brianza potrebbe vedere in Giunta anche Centemero

Con Sala, leader di Forza Italia in Brianza, potrebbe entrare in Giunta anche una seconda monzese: Elena Centemero, che per un soffio non ha centrato la rielezione in Parlamento dove è stata eletta per la prima volta nel 2008. La squadra dovrebbe essere completata dai leghisti Massimo Sertori (montagna), Fabio Rolfi (agricoltura), Davide Caparini (bilancio), Pietro Foroni (ambiente), Stefano Bolognini (casa e welfare), oltre a Stefano Bruno Galli (Lista Fontana). Da definire nel dettaglio anche la componente femminile: in pole position ci sono Silvia Piani, Giovanna Bianchi Clerici, Francesca Brianza e Elena Poma.

Tutti gli altri papabili

Forza Italia, oltre che da Sala, sarà rappresentata da Giulio Gallera (sanità), Alessandro Mittinzoli, Silvia Sardone e uno tra Elena Centemero e Fabrizio Ferri. Due posti potrebbero toccare a Fratelli d’Italia: Riccardo De Corato (sicurezza) e Paola Bulbarelli. Se così sarà Viviana Beccalossi – già fortemente indispettita per le voci circolate negli ultimi giorni – lascerà Fdi per entrare nel gruppo misto. Per i centristi potrebbe entrare il «trombato» Raffaele Cattaneo. Presidente del Consiglio sarà Alessandro Fermi (Fi). Sottosegretari potrebbero essere i forzisti Fabio Altitonante e forse Ferri (se non entrerà in Giunta) e il centrista Mauro Parolini. In casa Noi per l’Italia – Udc è in corso una guerra senza esclusione di colpi con il coordinatore Colucci scavalcato da Cattaneo che preferirebbe Parolini in Giunta ed eventualmente Cattaneo solo come sottosegretario.