Il candidato alla Presidenza di Regione Lombardia Giorgio Gori incontra i seregnesi mercoledì 17 gennaio.

Il circolo del Partito Democratico di Seregno è al lavoro in questi giorni per organizzare la serata del 17 gennaio, quando il candidato alla Presidenza di Regione Lombardia incontrerà la cittadinanza. L’appuntamento mercoledì prossimo, alle 21, nella sala Mons. Gandini di via XXIV Maggio.

Un occasione – fanno sapere dal circolo – che rappresenta un momento importante nella vita del circolo locale. Che in questi mesi è anche impegnato sul fronte amministrativo per proporre un nuovo governo della città dopo lo scioglimento del consiglio comunale avvenuto lo scorso mese di settembre.