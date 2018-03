Non sono candidati ma sono scesi in campo in questa campagna elettorale, a fianco del centrosinistra, con un impegno che riguarda i temi del territorio.

In campo i giovani amministratori del Pd e FutureDem

Sono giovani amministratori e tra questi i FutureDem, l’associazione politico-culturale di area liberal-democratica vicina al Partito democratico. In queste settimane si sono fatti notare al fianco di Laura Barzaghi e di altri candidati del Pd. Il traguardo da raggiungere è la possibilità di avere con Giorgio Gori presidente una voce forte in Consiglio regionale in rappresentanza della Brianza.

Un impegno per il territorio

«Negli anni – spiega Alessio Alberti, consigliere comunale a Desio con un ruolo nel direttivo nazionale dei FutureDem – ho apprezzato molto in particolare l’attività di Laura Barzaghi quale consigliere regionale, che si è spesa per temi di competenza regionale, quali la sanità, i trasporti e l’ambiente. Proprio sui trasporti stiamo organizzando un incontro a Desio per trattare di temi vicini al territorio, tra cui la questione della metrotranvia e le ferrovie lombarde. Sul tema dell’ambiente, poi, va evidenziata l’attenzione che è sempre stata data ad un territorio fortemente urbanizzato, per evitare altro consumo di suolo e riqualificare l’edificato esistente».