I giovani di Forza Italia a cena con i giovani monarchici con l’intento di nuove e importanti collaborazioni.

Forza Italia e i monarchici

I giovani di Forza Italia – nella foto qui sopra, Roberto Gagliardi e Alessandro Cazzaniga, quest’ultimo di Cesano Maderno – a cena con il segretario del Fronte Monarchico Giovanile Simone Balestrini. L’incontro si è tenuto mercoledì sera al Larius di Lecco. Obiettivo: aprire una collaborazione in viste delle prossime elezioni, sostenendo la coalizione di centrodestra.

Le parole di Alessandro Cazzaniga

Soddisfatto Alessandro Cazzaniga, membro del direttivo giovanile di Forza Italia, che si è detto “lieto e onorato di aver conosciuto ma sopratutto di aver instaurato una sincera e forte amicizia con il responsabile dei Giovani Monarchici e di aver aperto la collaborazione; dimostrazione del fatto che i giovani, pur avendo idee diverse, hanno una visione in comune, ossia quella di risollevare questo Paese, impegnandosi uniti per un fine comune. Mai avrei pensato di avere sintonia con ragazzi monarchici di cui sinceramente non conoscevo neanche l’esistenza. Eppure ho visto delle persone semplici che amano il proprio paese proprio come tutti i giovani”.

Progetti comuni

Cazzaniga aggiunge che inizierà ora un progetto comune per migliorare il territorio. “Certo su alcuni temi ci differenziamo ma è stato interessante parlare di storia e soprattutto di Italia, tema che forse meriterebbe più spazio” ha affermato.