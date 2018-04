A Nova Milanese il centrosinistra corre con l’assessore Fabrizio Pagani. La coalizione attualmente in maggioranza è la prima a rompere il ghiaccio e domenica 8 aprile presenterà il candidato sindaco a iscritti e simpatizzanti. L’appuntamento è alle 10 nella sede del Pd in via Togliatti.

Pd in coalizione con la sinistra

Il nome non è ancora ufficiale ma salvo sorprese dell’ultimo minuto l’aspirante alla poltrona di Rosaria Longoni sarà l’assessore al Bilancio Fabrizio Pagani. In alleanza col Pd ci sarà la sinistra. «Si presenterà anche la lista del sindaco e molto probabilmente faranno parte della coalizione anche Liberi e uguali e un’altra lista di sinistra, stiamo definendo gli ultimi accordi sul programma» ha annunciato il segretario del Pd Claudio Schiavon. La frattura con le liste civiche invece non si è risanata, quindi alle elezioni del 10 giugno non faranno parte della coalizione

Centrodestra prende tempo

Meno definita invece la situazione del centrodestra. Il nome che aggrega la coalizione è sempre quello dell’ex maresciallo Eugenio Pizzigallo, che sta ultimando gli incontri con le forze politiche, ma non ci sono ancora segnali di ufficialità