Elezioni comunali 2018. Il candidato sindaco, Silvano Resnati, ha presentato la sua lista.

La lista “Cittadini di Macherio” si presenta

Ieri sera (giovedì 17 maggio), presso la sala di via Roma, si è svolta la serata di presentazione della lista “Cittadini per Macherio” che si presenterà alle prossime elezioni comunali del 10 giugno. “Una lista fatta di uomini e non di simboli” ha voluto precisare il candidato sindaco Resnati. Prima di spiegare le ragioni che hanno portato a una spaccatura nel centrodestra. Si tratta infatti di una lista che raggruppa diversi esponenti locali di Lega e Fratelli d’Italia.

Silvano Resnati precisa

“A causa di imposizioni non condivise dalla maggioranza dei direttivi locali di Lega e Fratelli d’Italia, quali la scelta del candidato sindaco, unitamente ad altri meccanismi di controllo messi in atto da Forza Italia in accordo con i coordinamenti provinciali, abbiamo deciso di dare vita a una lista civica di centrodestra. Non influenzata da giochi di partito. Pertanto coloro che si presenteranno alle elezioni con i simboli di Lega e Fratelli d’Italia non sono persone che rappresentano i militanti locali e quindi il nostro paese. Bensì individui prestati al solo fine di confondere gli elettori”.

Gli obietti principali del programma

Resnati ha illustrato nel dettaglio i cavalli di battaglia del suo programma. Che sono: sostegno alle famiglie, sicurezza e decoro urbano, impulso al commercio, valorizzazione delle associazioni, attenzione alle esigenze dei quartieri e sostegno delle politiche ambientali. “Cittadini per Macherio è pronta a farsi carico della realtà in cui oggi si trova il paese, spinti da ferma determinazione, impegno, umiltà e competenza” ha aggiunto Resnati.

