Nuovi parlamentari brianzoli oggi hanno iniziato la loro avventura. La Legislatura è partita con l’iter per l’elezione dei presidenti di Camera e Senato.

Nuovi parlamentari brianzoli

In realtà non è stato proprio per tutti il “primo giorno di scuola”, ma una bella emozione comunque e di sicuro una grande responsabilità. Ecco come hanno voluto immortalare l’ingresso nell’emiciclo sui loro profili Facebook i brianzoli Gianmarco Corbetta (M5S), Andrea mandelli (FI), Roberto Rampi (Pd), Massimiliano Romeo (Lega) e Massimiliano Capitanio (Lega).

Tutti gli eletti in Brianza

Ricapitoliamo anche tutti i candidati eletti nei collegi di Camera e Senato in Provincia di Monza e Brianza:

Alla Camera:

Paola Frassinetti (Fdi) al collegio uninominale 4 (Seregno); Andrea Mandelli (Fi) al collegio uninominale 5 (Monza); Valentina Aprea – ex assessore regionale – (Fi) al collegio uninominale 6 (Gorgonzola); Jari Colla (Lega) al collegio uninominale 7 (Cinisello); Luca Squeri al collegio uninominale 10 (Cologno Monzese); Andrea Crippa al collegio uninominale 3 (Bollate). E ancora Davide Tripiedi di Desio (Movimento 5 Stelle) candidato alla Camera- Plurinominale Lombardia 1 e il concorezzese Massimiliano Capitanio (Lega), Consigliere comunale a Correzzana, e il monzese Paolo Grimoldi (Lega).

Al Senato:

Emanuele Pellegrini (segretario brianzolo della Lega Nord e consigliere comunale a Carnate) nel collegio uninominale 5 (Cologno Monzese); Stefania Craxi nel collegio uninominale 6 (Monza); Paolo Romani, già ministro di Forza Italia e assessore a Monza, nel collegio uninominale 7 (Sesto San Giovanni); Massimiliano Romeo da Monza ex consigliere e capogruppo regionale della Lega Nord; Gianmarco Corbetta di Bovisio Masciago (Movimento 5 Stelle) candidato per il Senato.