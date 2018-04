Paola Bencini pronta a entrare in Giunta a Lentate sul Seveso.

Paola Bencini nuovo assessore a Lentate?

Secondo indiscrezioni, la 44enne, ex vicecoordinatore provinciale di Fratelli D’Italia (per cui in passato era stata candidata alle Europee e alle Regionali) sarebbe il nuovo assessore della Giunta guidata dal sindaco Laura Ferrari. Non c’è ancora l’ufficialità, ma parrebbe che per la firma sia solo questione di giorni. Commerciante, Bencini gestisce lo storico bar di famiglia in via Fornacetta a Inverigo. Aveva già collaborato con il Comune di Lentate in occasione della manifestazione “Buon compleanno 500”, dedicata alla storica autovettura.

Non si esclude un rimescolamento delle deleghe

Dopo le dimissioni dell’assessore al Bilancio Alessandra Bernini, un’altra donna sarebbe quindi pronta a entrare nella squadra di Ferrari, composta da Matteo Turconi, Marco Boffi, Roberto Corneo e Patrizia Del Pero, riportando quindi a tre (compreso il sindaco) il numero delle quote rosa. Il suo ingresso porterà a un rimescolamento delle deleghe. Secondo le voci che circolano, all’ex vicecoordinatore di Fratelli D’Italia potrebbero essere affidati la cultura e gli eventi.