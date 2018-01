Regione Maroni non si ricandida: in diretta, la conferenza stampa da Palazzo Lombardia.

Regione Maroni non si ricandida: i perché della scelta

Ieri il clamoroso annuncio, oggi dopo la Giunta del lunedì mattina, l’incontro con i giornalisti per spiegare i perché della scelta di non correre per un secondo mandato da governatore regionale. Cosa farà il presidente Roberto Maroni?

“L’Italia non finisca come l’albero Spelacchio”

“Squadra eccezionale e con uno staff competente e disponibile. Risultati ottimi. Ma non mi ricandido”.

Così Roberto Maroni nel corso della conferenza stampa di fine mandato, in corso ora a Milano.

“Non mi ricandido questa è una scelta personale. Metto a disposizione la mia esperienza, non vado in pensione. Ritengo concluso il mio mandato da governatore, l’ultimo atto sarà la firma dell’accordo di Governo per l’autonomia. Il prossimo Parlamento lo approverà. Non ho richieste e pretese alla politica, ma mi metto a disposizione se dovesse servire. Lascio decidere a chi dovrà. So bene cosa significa governare, sono preoccupato il futuro del nostro Paese. Di Maio è come la Raggi al cubo, il rischio concreto è che l’Italia finisca come “Spelacchio”.

Un nuovo candidato: il nome in giornata

“Ieri c’è stata l’incontro ad Arcore, ma non è stata una decisione di ieri. E’ stato scelto un candidato (che verrà ufficialmente comunicato oggi). Una persona che conosco bene, che stimo e aiuterò nella corsa alla presidenza. A cui faccio un imbocca al lupo”. Tutto fa pensare ad Attilio Fontana. “I leader di maggioranza hanno fatto questa scelta per vincere e non per perdere. Se non ci sono non è che si perde, abbiamo una classe dirigente all’altezza ”.

C’è un candidato femminile adeguato alla situazione?

Si una candidata la vedrei molto bene, non è una scelta che tocca a me. La decisione è dei principali leader. Serve un candidato capace di assicurare la vittoria. Sono soddisfatto di quello che Bossi e Berlusconi mi hanno consentito di fare. Non ho bisogno di fare carriera, ma dato l’amore per la politica che nutro, sono a disposizione.

Per la candidatura alle Politiche invece?

Se qualcuno ritiene che posso essere utile alla causa, sono a disposizione. Io ho detto che non mi candido alla Regione, ma se qualcuno ritiene utile la mia candidatura altrove sono a disposizione. La mia decisione non ha nulla a che vedere con la politica. Salvini premier è un futuro che io sostengo a gran voce.

Da Palazzo Lombardia: bilancio di fine mandato