Flat Tax e futuro, ne ha parlato Fabrizio Sala, candidato capolista per Forza Italia alle Regionali e vicepresidente uscente di Regione Lombardia, guardando ai “benefici che porterà”.

“Semplifica il sistema fiscale”

“Cosa dobbiamo dare, in concreto, oltre a semplificare il sistema fiscale, ai nostri imprenditori, alle nostre attività? Dobbiamo aggiungere la certezza. Dobbiamo saper dire quando un imprenditore deve stimare in tasse e burocrazia prima di iniziare un’attività. Sono 10 mila il totale adempimenti che la pubblica amministrazione chiede al sistema delle imprese, la fonte é il Sole 24 ore di una settimana fa. Sapete il totale delle sole istruzioni delle pagine per compilare i vari modelli per pagare le tasse? Sono 58mila pagine, non lo dico io ma il Sole 24 ore. E’ un dato di fatto non ci sono certezze del ritorno degli investimenti che un imprenditore fa per la sua attività”.

“Dà fiato in concreto alla nostra economia”

Per Sala: “La Flat Tax semplifica la vita aumentando la redditività del ceto medio e dando certezza. Con la Flat Tax potete programmare il futuro, sapete quante risorse avete impiegato a fine anno, sapete cosa potrete fare il prossimo anno per migliorare il vostro business. Questo é quello che dà fiato in concreto alla nostra economia: permette di lavorare ai nostri imprenditori”. Così è intervenuto il candidato capolista di Forza Italia al Consiglio Regionale della Lombardia nella provincia di Monza e Brianza Fabrizio Sala, alla tavola rotonda organizzata da “Impresa Azzurra”, di cui è presidente Carmelo Gangi, sul tema della Flat Tax all’Eurotaverna di Desio. Erano presenti anche: Vito Foschi, economista, il senatore Andrea Mandelli, vicepresidente della commissione Bilancio, e Francesco Ferri, candidato alla Camera dei Deputati. “Una grandissima opportunità” ha sottolineato da parte sua Carmelo Gangi aprendo la serata.