Elezioni Seregno | Il 14 maggio Faccia a Faccia con i candidati

Si terrà Lunedì 14 maggio a Seregno, in Sala Monsignor Gandini il faccia a faccia aperto alla cittadinanza con i candidati sindaci alle elezioni comunali. La serata, che inizierà alle 20.45, è organizzata assieme al Giornale di Seregno.

Il Commissario Zanzi “Un compito istituzionale”

“Credo che sia un compito istituzionale per un Comune in campagna elettorale mettere i cittadini nelle condizioni migliori per poter scegliere chi li dovrà amministrare nei prossimi cinque anni” ha spiegato il Commissario straordinario Giorgio Zanzi.

«Abbiamo deciso di collaborare con il Giornale di Seregno – prosegue – perché, come testata giornalistica, deve per legge rispettare regole deontologiche che consentiranno di mettere tutti i candidati sindaci e tutte le forza politiche nelle stese condizioni, garantendo in questo modo la par condicio. In questo senso l’informazione è l’ossigeno della democrazia”.

Un secondo confronto tra i candidati sindaci è in programma sabato 26 maggio alle 16.30 in piazza Segni.

Elezioni in Brianza

Si vota domenica 10 giugno con eventuale ballottaggio a distanza di due settimane, il 24 giugno. Questi i Comuni al voto in Brianza: Seregno, Carate, Macherio, Seveso, Macherio, Cogliate, Brugherio, Lazzate e Nova Milanese.