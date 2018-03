Tessera elettorale: l’avviso dai Comuni affinché non sia esaurita e debba essere rinnovata.

Tessera elettorale

La tessera elettorale è dotata di 18 spazi per l’attestazione del voto che nel corso del tempo possono essersi esauriti. Il documento è indispensabile per poter esercitare il proprio diritto di voto. Di conseguenza l’elettore in possesso di una tessera esaurita per poter votare dovrà chiedere il rilascio di una nuova all’ufficio del Comune di residenza.

L’avviso dai Comuni

Si suggerisce quindi a tutti gli elettori iscritti nelle liste elettorali di verificare se sulla propria tessera elettorale ci siano ancora spazi liberi. Solo in caso di completo esaurimento degli stessi, di chiederne per tempo la sostituzione con una nuova. Anche per evitare code e disagi agli elettori al momento del voto.

Apertura straordinaria

E’ possibile in molti casi compilare in anticipo l’apposito modulo, scaricabile dal sito. Controllate gli orari di apertura dell’Ufficio elettorale, che domenica 4 marzo dovrebbe comunque essere aperto dalle 7 alle 23.