Tram Limbiate Comasina in arrivo 50 nuovi treni grazie al decreto Delrio.

Tram Limbiate Comasina: milioni da Roma

Da Roma a Milano, in arrivo 396,15 milioni di euro per il trasporto pubblico grazie al decreto di riparto da 1,397 miliardi firmato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio. Una pioggia di euro da Nord a Sud che interesserà anche la nostra zona.

Destinazione Limbiate

Grand parte dei milioni che arriveranno da Roma saranno destinati a Limbiate con la messa in funzione di 50 tram bidirezionali. Il resto per interventi all’impianto di segnalamento, armamento e adeguamento antincendio per la Linea M2 e opere aggiuntive per Lorenteggio-Linate Linea M4.

Progetto in tre fasi

Sta procedendo con costanza quindi l’assegnazione delle risorse per i sistemi di trasporto rapido di massa nelle città metropolitane e per le città che già dispongono di progetti in corso. La prima fase ha visto l’assegnazione, dal Fondo sviluppo e Coesione 2014-2020, di 2,247 miliardi in base al Piano operativo Mit e ai Patti territoriali. La seconda fase di finanziamento in corso, ha visto il decreto appena firmato di 1,397 miliardi, a cui si aggiunge il finanziamento di 665,77 milioni deliberato dal Cipe del 22 dicembre scorso, pari quindi a 2,063 miliardi. Si tratta fino ad ora di 6,3 miliardi erogati dal Governo su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti per lo sviluppo dei sistemi

di trasporto rapido di massa.

E non è finita

Il Mit ha richiesto, per la terza fase, una ulteriore somma di 3,5 miliardi all’interno del nuovo Fondo investimenti previsto dalla legge di Bilancio 2018. Le risorse del fondo investimenti 2018 saranno destinate alla realizzazione di nuove linee e prolungamenti delle esistenti metropolitane, tranvie e filovie.