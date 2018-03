Il centro sportivo di Limbiate si consacra al football americano. Da domenica sul campo di via Tolstoj si disputeranno le partite in casa dei Rhinos Milano. La squadra, che milita in prima divisione, giocherà alle 14 contro i Guelfi Firenze

Il football americano entrerà nelle scuole

Il football americano aveva già calcato il campo del Villaggio Giovi in occasione di manifestazioni benefiche e alla festa dello sport. Ora diventa la casa dei campioni milanesi. “Quando ho visto questo sport e mi è piaciuto subito così ho pensato che sarebbe stato bello accoglierlo in città – annuncia l’assessore allo Sport Claudio Ceschini – ora lo porteremo nelle scuole medie ed elementari e si insegnerà in lingua americana”

Sport che sta iniziando ad appassionare

Sul campo limbiatese di disputeranno le partite in casa dei Rhinos, la prima squadra giocherà due partite di campionato al mese. “E’ uno sport nuovo per noi ma vedo che le persone stanno iniziando ad appassionarsi, qualche settimana fa c’è stata un’amichevole contro una squadra svizzera-tedesca e sugli spalti c’erano un po’ di persone molto interessate”. Le partite in casa dei Rhinos Milano si disputano il sabato alle 18 o la domenica alle 14