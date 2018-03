Il grande basket a Seregno e in Brianza con “il Trofeo delle Regioni”.

Il basket protagonista a Seregno e in Brianza

Dal 29 marzo al 2 aprile a Seregno e in Brianza si svolgerà il “Trofeo delle Regioni”: in gara le selezioni regionali maschili della categoria Under 14 (annata 2004) e quelle regionali femminili (annata 2003, ammesse 2004). Coinvolti oltre cinquecento atleti sotto la regia del Basket Seregno, comitato organizzatore dell’evento. Al Pala “Don Milani” di via Carroccio sarà allestito il “Free village”, riservato ad atleti e staff.

“Grazie al Basket Seregno”

“Grazie al Basket Seregno che darà visibilità alla città attraverso questo evento, che unisce la valenza sportiva a quella civile – il commento del commissario straordinario del Comune di Seregno, Giorgio Zanzi, nel corso della conferenza stampa di presentazione del “Trofeo delle Regioni”, presso il Palazzo del Coni in via Piranesi a Milano (nella foto) – Attraverso questi eventi si allarga la base e si alimenta l’entusiasmo per dare linfa al movimento”.

Dal Comune il sostegno all’evento sportivo

Il commissario straordinario, che si è dichiarato un appassionato di basket, ha assicurato il massimo sostegno dell’Amministrazione: “Il Comune darà senza alcuna esitazione il patrocinio a un torneo ispirato a valori fondamentali come i principi di correttezza e lealtà, che stanno alla base dello sport giovanile”.

Tutte le sedi delle partite del torneo

La manifestazione ufficiale del settore Squadre nazionali della Fip – Federazione italiana pallacanestro si disputerà al “Palasomaschini” di Seregno alla Porada e nei palazzetti di Macherio, Biassono, Seveso, Meda, Varedo e Inverigo. Le finali sono programmate nel giorno di Pasquetta, lunedì 2 aprile, al Pala Banco Desio di Desio.