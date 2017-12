Novità in casa Ac Desio per la seconda parte di campionato.

Quattro volti nuovi

Il ds della società biancorossa, Nino Potè, ha messo a segno quattro operazioni per rinforzare la squadra di mister Alessandro Serlenga. Il primo in ordine di tempo è quello che porta il nome di Alessandro Sessa, attaccante ’96 che in questa fase di mercato ha lasciato la Vis Nova Giussano. Le porte di casa Ac Desio si aprono anche per Andrea Di Mola (difensore, dal Brugherio), Daniele Bertucco (portiere, dal Cabiate) e Marco Mannucci (portiere, che già si allenava con i biancorossi da qualche settimana). Per Di Mola e Bertucco si tratta di un ritorno, visto che la maglia del Desio l’hanno già vestita in passato.

Le dichiarazioni

“Sono tornato nel posto dove ho trascorso una bella stagione, soprattutto dal punto di vista dello spogliatoio”, le parole di Di Mola. “L’obiettivo è quello di fare meglio dello scorso anno, di tornare in Promozione”. Così invece Bertucco: “L’anno della retrocessione dall’Eccellenza fu sfortunato, spero che questa volta si possa avere miglior sorte. Ho trovato un buon gruppo, ho scelto di tornare qui per avere più opportunità di giocare: con la società ci siamo cercati a vicenda, sono molto motivato e spero di portare questa squadra dove merita”. “Non vedevo l’ora di iniziare questa nuova avventura, negli ultimi due mesi mi sono allenato bene e ora desidero scendere in campo”, conclude Mannucci. “Poi io sono desiano doc: gioco in casa, darò il 110 per cento per riportare il club ai livelli di una volta”.

La situazione

La classifica del girone B di Prima categoria: Vis Nova Giussano 35, Meda 34, Cabiate 30, Ac Desio 25, Real San Fermo e Faloppiese Ronago 24, Cantù 23, Tavernola 21, Ceriano 20, Castello Vighizzolo 19, Esperia Lomazzo 18, Vedano 16, Rovellasca 14, Lariointelvi 11, Albate e Bulgaro 9, Campagnola Lissone 3. Domenica l’Ac Desio osserverà un turno di riposo. Qui la situazione negli altri campionati dilettantistici che riguardano le squadre della Brianza.