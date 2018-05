Countdown iniziato per la Marathon Bike della Brianza, edizione numero 27. La famosa gara promossa dal Bike Action Team Galgiana si svolgerà quest’anno il 2 settembre a Casatenovo. Già confermato il programma che prevede i classici percorsi Marathon di 68 Km e 1.860 metri di dislivello, Avventura di 48 Km e l’ancora più abbordabile Short di 29 Km.

Marathon Bike della Brianza

La 27ª Marathon Bike della Brianza aprirà le porte alle mountain bike a pedalata assistita, comunemente chiamate E-Bike. La novità introdotta nel 2018 avrà una propria griglia e partirà alle 11.20 per affrontare esclusivamente il percorso Avventura di 48 Km. Come per il percorso Avventura il contesto in cui si inserisce la manifestazione è la modalità escursionistica senza alcuna classifica, ma solo con un ordine di arrivo.

Ammesse le E-Bike

Gli organizzatori ammettono la partecipazione alla manifestazione solo di E-Bike in regola con il Codice della Strada. non essendoci classifica non verranno disposti controlli, ma si ricorda che le E-Bike che hanno subito delle modifiche allo Speed Up infrangono il Codice della Strada.

Il fenomeno delle bici elettriche

“Il fenomeno della bici elettrica è ormai parte della nostra vita. Il suo uso è diventato sempre più ampio, quindi non potevamo stare a guardare – dice il presidente del Bike Action team, Ennio Decio – Sappiamo che questa nuova frontiera tecnologica delle ruote grasse divide ancora le opinioni dei bikers, come è stato per tante evoluzioni tecniche nel passato. La nostra manifestazione che ha attraversato tutte le epoche della mountain bike non poteva trascurare questa tendenza e con una pedalata escursionistica che si svolgerà sul percorso di 48 Km, la Marathon Bike della Brianza, come diverse altre manifestazioni popolari anche su strada, apre al mondo E-Bike. Si tratta di una scelta precisa per coinvolgere davvero tutti, anche chi, nonostante i limiti personali o il non adeguato allenamento, vuole vivere le emozioni della Marathon Bike della Brianza in sella”

Come iscriversi

Le iscrizioni sono già aperte con la quota di partecipazione di 30,00 Euro valida fino al 16 agosto. Dopo tale data la quota sarà di 35,00 Euro.

Le procedure di registrazione possono essere effettuate on-line dal sito www.marathonbike.com versando la quota di iscrizione con carta di credito-PayPal o a mezzo di bonifico bancario seguendo le istruzioni riportate.

In caso di pagamento con bonifico bancario, a conferma dell’iscrizione, è richiesto l’invio della contabile bancaria tramite e-mail.

I moduli

Chi invece vorrà continuare ad usufruire del metodo di iscrizione più tradizionale, con pagamento in contanti, dovrà compilare il modulo cartaceo e consegnarlo direttamente ai “Marathon Bike Point”: Edicola Lissoni di Casatenovo, il negozio X Bike di Monticello Brianza, il negozio Bicimania di Lissone e DF Sport Specialist di Lissone e Bevera di Sirtori.

Rimane immutato l’obbligo per tutti gli atleti tesserati F.C.I. del percorso Marathon a completare la propria iscrizione anche attraverso il sistema informatico Fattore K.