Due mesi di calcio gratis. Per aprile e maggio, l’Aurora Desio spalanca le sue porte a tutti i bambini e ragazzi che hanno voglia di imparare a giocare a calcio, divertirsi e vincere sempre con stile, grazie a uno staff di allenatori giovani, preparati e carichi di entusiasmo.

Un’opportunità per bambini e ragazzi dal 2015 al 2003

Due mesi di “open day” su prenotazione, per bambini e ragazzi nati dal 2015 al 2003. Una opportunità da non perdere. “Dopo due anni di idee innovative, progetti e investimenti, che ci hanno portato a passare da 90 a 220 ragazzi e diventare una società presa a modello da molti in Brianza e anche al di fuori – spiegano Alessandro Crisafulli e Mario Trezzi, Dg e Ds dell’Aurora Desio – stiamo già programmando la prossima stagione, con tante sorprese. Contiamo di arrivare a 300 bambini”.

Un progetto ad hoc

L’intenzione è di portare tutti i bambini di Desio che vogliono giocare a calcio, e fare un salto di qualità, a indossare la maglia bluarancio. “Dobbiamo far capire alle famiglie desiane che il nostro progetto è studiato ad hoc per la crescita del proprio bambino, fin dai 3 anni, con un approccio a 360 gradi che non troveranno da nessuna altra parte”, sottolinea la società. Per prenotare l’Open day occorre scrivere su auroradesiosettoregiovanile@gmail.com oppure telefonare ai numeri 3397379254/ 3281410341.