Arriva dall’Inghilterra e inizia ad avere successo anche in Brianza. Si chiama touch tennis ed è il fratello minore del tennis tradizionale. Il 25 febbraio ci sare un triangolare a Lido di Camaiore

Arriva in Brianza il touch tennis

Il referente per la Lombardia di questo nuovo e curioso sport è l’istruttore giussanese Alessandro Ceccarelli ha già trovato adepti anche in altre zone della Regione ed è stato tra gli organizzatori di un torneo che si è svolto recentemente e che ha visto vincitore Fabio Beraldo di Alessandria già noto come ex professionista di tennis e campione italiano di doppio.

In cosa consiste il touch tennis

“Si gioca con racchette più piccole e con una palla di spugna – spiega Ceccarelli -. Le regole sono identiche al tennis normale, tranne che per la battuta, perché è una sola la palla a disposizione per il servizio. Il campo ha misure ridotte, 12 metri di lunghezza e 6 di larghezza. In pratica, sfruttando il corridoio del doppio, da un terreno di gioco standard se ne possono ricavare 4 per il touch”.

Con la possibilità di far disputare più partite in contemporanea e col minor dispendio di energie degli atleti (due set su tre, vince chi arriva per primo a 4 games, con due di margine sull’avversario, come nel Next Generation di Milano), in una sola giornata va in scena l’intero torneo, dai turni preliminari alla finale.

Quali differenze

Ma quali sono le differenze rispetto al tennis tradizionale? “Il servizio è meno incisivo, parte avvantaggiato chi sa dare rotazioni ai colpi” – afferma Alessandro Ceccarelli, finalista del un torneo. Inoltre gli spostamenti sono più brevi, ma sbaglia chi pensa che si faccia meno fatica. Però, è di facile apprendimento: anche chi non ha mai preso una racchetta in mano può imparare facilmente”.

Un mondo ancora da esplorare, ma con una nicchia importante di praticanti in 4-5 Paesi europei, a cui l’Italia si sta accodando.

Il 25 febbraio il triangolare

Il 25 febbraio ci sare un triangolare a Lido di Camaiore dove si terranno testa le squadre della Toscana, del Piemonte e della Lombardia. Tutte le informazioni sulle date le trovate sulla pagina Facebook @touchtennisLombardia e @Greentouchtennis.