Nel posticipo della 24esima giornata, la Lissone Interni Bernareggio batte 69-57 l’Aurora Desio e chiude la sua striscia negativa.

Riscatto “reds”

Torna il sereno a Bernareggio grazie al successo della Lissone Interni per 69-57 contro l’Aurora Rimadesio nel derby brianzolo del girone B di serie B. Al PalaReds la squadra di Marco Cardani, reduce da tre sconfitte di fila (5 ko nelle ultime 6 gare), si riscatta superando i bluarancio, un risultato che permette a Bernareggio di tornare a credere alla salvezza diretta senza passare per i playout mentre riduce i sogni desiani di conquistare i playoff. Il +12 finale consente a Bernareggio anche di ribaltare a proprio favore gli scontri diretti con l’Aurora.

La partita

Il primo tempo è molto equilibrato, le squadre vanno a fiammate, con i padroni di casa trascinati da De Bettin e dal centro Petrosina e gli ospiti che si affidano invece alle giocate di Fumagalli e Perez e alle conclusioni di Mazzoleni e Fiorito. Così alla pausa lunga il punteggio è 30-29. Cambia tutto a inizio ripresa, l’Aurora è in confusione, non segna mai e perde palloni in serie, viceversa Bernareggio alza l’intensità, gioca con più decisione e scava il solco grazie alle triple di Bossola, Bortolani e Restelli (7 punti nel periodo), un break che permette ai padroni di casa di portarsi sul 46-35 al 30′. Nell’ultimo periodo la reazione di Desio non c’è mentre la Lissone Interni dilaga fino al +17 (62-45) grazie a Bortolani, Vecerina e al dominante Petrosino, il migliore dei suoi con 17 punti.

Il tabellino

Lissone Interni Bernareggio-Aurora Rimadesio 69-57

Parziali: 11-14, 19-15, 16-6, 23-22.

Bernareggio: Restelli 9, De Bettin 8, Vecerina 8, Pastori 1, Tomba ne, Baldini 6, Ruiu, Bossola 10, Bortolani 8, Menezes, Petrosino 17. Allenatore Cardani.

Rimadesio: Fiorito 8, Mazzoleni 5, Malagutti 5, Binaghi ne, Peri ne, De Paoli 4, Casati, Brown 14, Fumagalli 10, Perez 7, Parma, Corti 4. Allenatore Frates.

La situazione

La classifica dopo 24 giornate. Cento 42; Crema 36; Piacenza 34; Lecco 32; Vicenza, Faenza 30; Forlì 28; Padova, Desio 22; Rimini 20; Bernareggio, Olginate 18; Lugo, Reggio Emilia 16; Alto Sebino, Palermo 10. Il prossimo turno vedrà le brianzole in campo domenica 11 marzo: l’Aurora Rimadesio ospiterà Palermo (ore 15), mentre la Lissone Interni Bernareggio sarà ospite di Padova (ore 18).