Sfida tutta brianzola in questa domenica di calcio: c’è Seregno-Caratese.

Panorami diversi

Le due squadre si presentano al derby con scenari decisamente diversi in cui muoversi. La Folgore Caratese del presidente Michele Criscitiello sta inseguendo un posto nei playoff (per il primo posto ormai non sembrano più esserci possibilità). Al contrario il Seregno è invischiato nella lotta per non retrocedere e ha un gran bisogno di punti per allungare almeno sulle ultime due posizioni della classifica.

Pronostico aperto

Seregno-Caratese non ha una favorita incondizionata, anche se la classifica farebbe pensare ai lambraioli come più accreditati per la vittoria. La squadra di Siciliano ha raccolto due punti nelle ultime 3 partite (anche se uno dei pareggi è maturato con la Caronnese) e complessivamente dopo la sosta invernale non ha rifatto vedere le ottime cose della prima parte di stagione. Sul piano delle prestazioni recenti però il Seregno non sta meglio, visto che il gruppo di Andreoletti è reduce da 8 partite senza vittorie. Ma quello di oggi è un derby, tipologia di partita in cui le sorprese sono all’ordine del giorno…

Il campionato

La classifica alla vigilia del turno odierno. Gozzano 53, Caronnese 50, Como 48, Chieri e Pro Sesto 41, Folgore Caratese 38, Bra 36, Inveruno 33, Borgosesia 31, Pavia 30, Borgaro 29, Varesina, OltrepoVoghera e Varese 26, Olginatese 25, Arconatese e Casale 23, Seregno 18, Castellazzo 14, Derthona 13. Seregno-Caratese si gioca al Ferruccio, con inizio alle 14.30.

