Ginnastica Meda una domenica ricca di soddisfazioni

Domenica 18 Marzo è stata una giornata molto intensa per le sezioni di agonistica della Ginnastica Meda e non sono mancate le soddisfazioni.

Al mattino a Pregnana Milanese sono scese in pedana Irma Marcotti e Stefani Sinanaj. Entrambe, con la loro esibizione individuale, hanno lasciato il segno, vincendo nelle rispettive categorie: Irma in B2, conquistando anche il titolo di campionessa regionale e Stefani in categoria C.

Giovanissime brillanti

Lo staff tecnico femminile non ha fatto in tempo a rallegrarsi per questi due podi che nel pomeriggio sono arrivate altre belle notizie. Questa volta merito delle ginnaste giovanissime, impegnate nella prima prova del campionato individuale Silver LA3 della FGI, svoltasi a Daverio, in provincia di Varese.

Giulia Rossetti, allieva seconda fascia, si è classificata nona (su 51 ginnaste), a soli cinque decimi dal podio, complice una caduta alla trave dopo una gara pressoché perfetta.

La più piccola del sodalizio medese, Matilde Borgonovo, 8 anni appena compiuti, si è classificata al dodicesimo posto su 42 partecipanti nella categoria allieve prima fascia, dimostrando progressi nell’esecuzione degli esercizi. Nella stessa categoria Giulia Bovo è salita sul terzo gradino del podio, a pochi decimi dalla prima classificata.

Complimenti da parte di tutta la Ginnastica Meda alle ginnaste ed allo staff tecnico, con l’augurio di giungere alle fasi nazionali dei diversi campionati.

Agonistica maschile

Ad Arcore, nella stessa giornata di domenica, il settore di agonistica maschile è stato impegnato nella seconda prova regionale del campionato individuale Gold e anche qui ricco bottino per i portacolori medesi.

Alberto Nobili (allievi seconda fascia) ha sfiorato il podio per un’inezia: solo 0,375 lo hanno separato dal terzo posto. Da segnalare il suo ottimo primo salto al volteggio.

Riccardo Maramani (allievi quarta fascia) si è classificato sesto, con esecuzioni pulite su tutti gli attrezzi, senza grossi errori, senz’altro con possibilità di scalare la classifica ed agguantare il podio.

Categorie senior e junior

Dalle categorie senior e junior sono arrivati i risultati sperati: primo e secondo posto rispettivamente per Fabio Bianchi e Jacopo Voltan (senior) che, parallelamente al campionato di serie A, si stanno allenando per qualificarsi alla fase nazionale del campionato Gold con l’intenzione di esprimersi al meglio.

Per concludere la domenica di gare segnaliamo il primo posto di Davide Oppizzio (junior prima fascia) che, lasciatosi alle spalle l’infortunio dello scorso maggio, ha sfoderato sulla pedana di Arcore un repertorio che gli ha permesso di chiudere la gara al primo posto.

