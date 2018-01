Il Renate batte la Feralpisalò chiudendo così alla grande il 2017.

Grande risposta

I brianzoli si sono subito lasciati alle spalle la sconfitta di Padova. Ottima la prestazione dei nerazzurri sul campo di Meda: i gardesani hanno dovuto inchinarsi alla rete di Lunetta e al calcio di rigore trasformato da Gomez. Quest’ultimo firma l’assist che porta all’1-0 nerazzurro. La Feralpi reagisce subito e trova il pareggio con Guerra, capocannoniere del girone. Nella ripresa l’episodio decisivo, ovvero un tocco di mano di Staiti nell’area ospite. Per l’arbitro è rigore, che Gomez spedisce alle spalle di Caglioni e che consente così al Renate di restare nei quartieri altissimi della classifica.

Il tabellino

RENATE – FERALPISALÒ 2-1

RENATE: Di Gregorio, Anghileri, Di Gennaro, Malgrati, Vannucci, Simonetti (38′ st Fietta), Pavan, Palma (17′ st De Micheli), Ungaro (29′ st Mattioli), Gomez, Lunetta (29′ st Finocchio). A disp Turati, Cincilla, Savi, Piscopo, Confalonieri, Musto, Sofia. All. Cevoli.

FERALPISALÒ: Caglioni, Parodi, Ranellucci, Alcibiade, Martin (43′ st Jawo), Vitofrancesco (30′ st Marchi), Staiti, Dettori, Voltan (37′ st Luche); Ferretti, Guerra. A disp Livieri, Magnino, Gamarra, Turano, Raffaello, Marchetti, Tantardini. All. Serena.

ARBITRO: Annaloro di Collegno.

RETI: 28′ Lunetta (R), 33′ Guerra (F), 28′ st rig. Gomez (R).

NOTE: ammoniti Malgrati, Vannucci (R), Parodi, Marchi (F). Angoli 0-5. Recuperi 0’+4′. Spettatori 250 circa.

La situazione

La classifica nel girone B di serie C dopo 21 giornate. Padova 38, Renate 33, Sambenedettese 32, Feralpisalò e Reggiana 26, Albinoleffe 26, Triestina, Bassano, SudTirol e Pordenone 25, Mestre 24, Fermana 23, Gubbio 22, Ravenna, Teramo e Vicenza 21, Santarcangelo 19, Fano 14. Il campionato si ferma ora per tre settimane: il Renate tornerà poi in campo domenica 21 gennaio, al cospetto dell’Albinoleffe.

