I ragazzi dell’Aurora Desio in trasferta alla “Copa Mallorca”. Un ’esperienza indimenticabile, che entrerà nella storia della società di calcio cittadina. E nella storia personale di ogni atleta. Dopo il gemellaggio e il torneo che si era tenuto a Lampedusa, a giugno dello scorso anno, l’Aurora Desio in trasferta a Palma di Maiorca. Occasione è la «Copa Mallorca», manifestazione di grande prestigio, a cui l’Aurora è stata invitata. Come unica formazione italiana.

“Un grande onore per la squadra di Desio”

“E’ un grande onore per noi essere stati invitati a questo evento di valore internazionale – avevano detto Alessandro Crisafulli e Mario Trezzi, responsabili del settore giovanile bluarancio prima della partenza – Siamo stati chiamati perché qualche anno fa organizzammo a Monza un torneo molto particolare a cui partecipò una squadra proprio di Maiorca». Il torneo si concluderà domenica, 1 aprile, giorno di Pasqua. Due le squadre presenti, i Giovanissimi 2004 e gli Esordienti 2005. Una missione davvero speciale per i 22 ragazzi brianzoli. Partecipano oltre cento squadre da sei Paesi del mondo (Austria, Inghilterra, Irlanda, Perù, Spagna e Italia). Tra queste anche top team di livello mondiale, come il Real Madrid, il Liverpool, il Valencia.

“Vogliamo essere i migliori per fair play”

« Sul campo cercheremo di farci valere con tutte le nostre forze e qualità, di certo vogliamo essere i migliori per educazione, rispetto, fair play e spirito di fratellanza. Un ringraziamento di cuore ad Adrian Socias Leschanz e Ricard Puertas, gli amici spagnoli che ci hanno invitato a vivere questa avventura».

L’elenco dei ragazzi

Questo l’elenco dei ragazzi che sono stati invitati a partecipare: Davide Garbillo, Simone Maistro, Adrian Chiritoi, Lorenzo Savarino, Marco Scibilia, Giona Zappa,Riccardo Tundo, Luca Bigardi, Andrea Luè, Matteo Zazzarini, Matteo Mucci, Mario Cutuli,Gabriel Brilli, Manuel Mastrapasqua, Gioele Caprile, Marco Formenti, Lorenzo Gariboldi, Tommaso Errera, Mykhailo Osadchuk, Matteo Serratore, Stefan Svet, Lorenzo Frattaruolo. Le partite dell’Aurora Desio saranno trasmesse in live sul canale you-tube della Società. Sito ufficiale della maninifestazione www.copamallorca.org hashtag #VamosAurora