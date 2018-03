A City Life Milano, sabato pomeriggio è andato in scena un Flash Mob della Ginnastica Meda per richiamare l’attenzione del pubblico sulla seconda tappa del campionato di serie A e B Nazionale di Ginnastica Artistica. La gara è in programma al Mediolanum Forum di Assago il 4 e 5 maggio.

In centro a Milano in scena il Flash Mob della Ginnastica Meda

Protagonisti sono stati alcuni ginnasti e ginnaste del sodalizio medese e le “Farfalle” della squadra nazionale di Ginnastica Ritmica, che hanno risposto con entusiasmo all’invito del presidente della Ginnastica Meda a partecipare all’evento.

Coreografia ad hoc per l’occasione

Pochi minuti per raccontare il gesto atletico dei ginnasti e la grazia delle Farfalle, in una coreografia ideata ad hoc per l’occasione, sotto la guida di Emanuela Maccarani e dei tecnici della Ginnastica Meda: Franco Giorgetti, Carlo Nobili, Gabriella Beretta ed Enus Mariani. Pochi minuti, ma sufficienti per sorprendere piacevolmente e rapire i passanti, che si sono affrettati a riprendere e condividere sui social l’insolita performance.

Accanto ai giovani atleti erano presenti cinquanta volontari della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica (FFC), partner dell’evento sportivo del 4-5 maggio.

Ecco un breve video del Flash Mob andato in scena sabato pomeriggio

In onda su Sky

Il Flash Mob integrale sarà trasmesso su Sky Sport e RMC Sport ed è una delle iniziative messe in campo per promuovere il Campionato di Ginnastica Artistica 2018.