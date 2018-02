Ippon Karate Verano atleti sul podio.

Campionati regionali

Ippon Karate Verano atleti sul podio. Nuove importanti vittorie per i ragazzi della società sportiva.

Domenica 28 gennaio a Misano di Gera d’Adda (in provincia di Bergamo), si è svolto il campionato regionale Lombardia della FIK Federazione Italiana Karate e non sono mancate le soddisfazioni per i veranesi.

Sono infatti stati premiati con ben nove atleti che hanno conquistato podi importanti.

I podi

Per quanto riguarda il kata individuale, nella categoria «Speranze», cintura gialla-arancio, Silvia Cesana ha conquistato il 3° posto.

Sempre nella stessa categoria, ma con la cintura marrone-nera è arrivato un bel 2° posto per Ilaria Colzani . Sullo stesso gradino, anche Camilla Viganò.

Nella categoria «Cadetti B», cintura marrone-nera, si è meritato il 3° posto Mattia Viganò.

Nella categoria «Juniores», cintura marrone-nera, è salita sul secondo gradino del podio, Miriam Marrella.

Belle soddisfazioni anche nel kumite: nella categoria «Speranze», cintura marrone-nera Davide Junior Sarli, ha conquistato il 3° posto.

Ottima la performance poi, nel Kata a squadre, dove si sono classificati al 1° posto gli atleti Colzani-Vitale e Viganò nella categoria giovanili.