Seregno: quarto posto per la squadra del Comune nel “Memorial Ratti” di calcio a cinque disputato sul campo di Sant’Ambrogio.

Sconfitta nella finale di consolazione

Si conclude con il quarto posto la partecipazione della squadra comunale alla 12esima edizione del “Memorial Ratti”, il torneo di calcio a 5 over 35 in ricordo dell’agente di Polizia locale Roberto Ratti e del padre Carlo. Sul campo sintetico dell’oratorio Sant’Ambrogio la squadra di Seregno è stata battuta (3-5) dalla selezione di Bovisio Masciago.

Nella finalissima successo per la squadra di Nova Milanese

Nella finalissima del “Memorial Ratti” successo per la squadra di Nova Milanese, vittoriosa su Cusano Milanino per 4-2. La classifica del torneo si completa con il quinto posto di Cinisello Balsamo davanti a Paderno Dugnano. Al termine delle finali le squadre si sono spostate in un locale di via Macallè per un momento conviviale e le premiazioni. Miglior portiere Federico Guerra della squadra di Nova Milanese, miglior capocannoniere Marco Di Donna in forza al Cusano Milanino (nelle foto con la squadra vincitrice).