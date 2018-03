Ieri pomeriggio l’Equipe 2000 di Cesano Maderno è diventata campione della Provincia di Milano di categoria Open B del Csi, il Centro sportivo italiano.

Secondo titolo stagionale per la squadra della Snia

Dopo la vittoria del campionato, ecco il secondo titolo stagionale per i ragazzi del Villaggio Snia. La vittoria è arrivata in una competizione in cui si sono affrontate le quattro squadre che hanno vinto i loro rispettivi campionati. Una sfida a quattro per decretare la squadra più forte della categoria Open B della Provincia di Milano. La finalissima è stata disputata al centro Froghello di Milano.

“In semifinale, domenica 18 marzo – racconta l’allenatore Paolo Firrone – abbiamo vinto contro il Cim Lissone, battendoli ai calci di rigori dopo la parità dei tempi regolamentari. Nota di merito a Thierno Fayed, che nei calci di rigore ha parato tre palloni su tre”. Ieri, 25 marzo, i ragazzi di coach Firrone e dei suoi collaboratori Luigi Maiello, Davide Mandarano e Giancarlo Nigretti hanno disputato la finale contro la Resurrezione di Milano, vincendo 1 a 0 grazie alla rete di Samuele Sardella. Ennesima soddisfazione per la società del presidente Fabio Pinelli.