Giorgia Crivello è modella d’eccezione per l’Aurora Desio.

Passione arancioblù

La 28enne di Bernareggio, volto noto della tivù, è fidanzata con il giocatore desiano Daniel Perez. Così, da tifosa speciale Giorgia è diventata modella d’eccezione ed ha posato per sponsorizzare le nuove sciarpe dell’Aurora Pallacanestro Desio, il club in cui gioca il fidanzato. La bellissima modella di Bernareggio e la guardia arancioblù fanno coppia fissa da qualche mese e lei lo segue in ogni partita, anche in trasferta, tanto da diventare in poco tempo la prima tifosa della squadra allenata da Fabrizio Frates.

Legata all’Aurora

“Ormai amica, fidanzata e tifosa! Grazie Pallacanestro Aurora Desio”, ha scritto Giorgia sui suoi profili social postando le foto in cui fa da modella per le sciarpe, una bianca coi bordi arancioblù, e una arancio con scritta e inserti blu.

Domenica in casa

“Tieni sempre in alto i tuoi colori! Sono disponibili le nuove sciarpe dell’Aurora. Sarà possibile acquistarle in uno spazio dedicato al Palazzetto durante le partite casalinghe o scrivendo a marketing@auroradesio.it. Un grazie di cuore (arancioblù) alla bellissima Giorgia Crivello”, il messaggio su Facebook dell’Aurora Desio. Domenica peraltro la squadra di Frates gioca proprio in casa: al PalaMoretto arriva Palermo (palla a due alle 15).